ليبيا.. استئناف العمل في مصفاة الزاوية بعد هجوم بمسيرة

وقال رئيس ، مسعود سليمان، إن الخزان المستهدف كان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات المخصص لتلبية الطلب المحلي، مشيراً إلى أن درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى انهياره.وأضاف أن فرق الطوارئ تمكنت من إخماد الحريق وتبريد الخزانات المجاورة لمنع امتداد النيران إليها.وحذرت للنفط من أن هدر الوقود قد يؤثر في إمدادات البلاد، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى في المنطقة، فيما حذرت من احتمال إعلان "القوة القاهرة" ووقف العمل في المصفاة إذا استمرت الهجمات.ويأتي الهجوم ضمن سلسلة من أربع ضربات شهدتها مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة ، خلال ثلاثة أيام، وطالت عدداً من منشآت قطاع الطاقة.