رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

ونقل الموقع عن مصدر في ، أن السلطات على علم بالتقارير المتعلقة بظهور المسيرات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القاعدة والعسكريين الموجودين فيها، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية لدواعٍ أمنية.كما رفض متحدث باسم الأمريكية التعليق على تفاصيل الحادثة، فيما لم تحدد السلطات توقيت رصد المسيرات أو نوعها أو الجهة التي تقف وراء تشغيلها.وأشار الموقع إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الحادثة تستند جزئياً إلى منشورات غير رسمية لعسكريين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن رصد مسيرات قرب منشأة لتخزين الوقود وفرض حظر تجوال داخل القاعدة.