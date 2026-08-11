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10 آلاف مهاجر لا يزالون في سبتة بعد دخولهم من المغرب
دوليات
2026-08-11 | 09:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
59 شوهد
أعلن
عمدة
سبتة خوان خيسوس فيفاس أن نحو 10 آلاف مهاجر دخلوا المدينة قادمين من
المغرب
لا يزالون موجودين فيها، وذلك بعد موجة واسعة من الهجرة غير النظامية.
وقال فيفاس للصحفيين إن تقديرات السلطات تشير إلى بقاء نحو 10 آلاف شخص من الذين دخلوا المدينة خلال الأحداث الأخيرة.
ووصف فيفاس الأحداث التي شهدتها المدينة بأنها هجوم وانتهاك لوحدة أراضيها.
وكانت صحيفة "20 مينوتوس" قد أفادت في وقت سابق بأن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم موجة جديدة من المهاجرين باتجاه سبتة في 15 أغسطس.
وسبتة مدينة إسبانية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في شمال إفريقيا على الحدود مع
المغرب
شهدت في نهاية يوليو ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إليها سباحة وعلى الأقدام.
وأفيد بأن نحو 72 ألف شخص دخلوا المدينة، عاد معظمهم إلى بلدانهم، فيما قدرت السلطات المغربية عدد الذين تمكنوا من دخول المدينة بنحو 40 ألف شخص.
ووصف رئيس الحكومة
الإسبانية
بيدرو سانشيز
التدفق الجماعي للمهاجرين عبر الحدود بأنه "هجوم" وانتهاك للسلامة الإقليمية للدولة، فيما أرسلت السلطات إلى المدينة
وحدات
إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.
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