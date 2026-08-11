10 آلاف مهاجر لا يزالون في سبتة بعد دخولهم من المغرب

وقال فيفاس للصحفيين إن تقديرات السلطات تشير إلى بقاء نحو 10 آلاف شخص من الذين دخلوا المدينة خلال الأحداث الأخيرة.ووصف فيفاس الأحداث التي شهدتها المدينة بأنها هجوم وانتهاك لوحدة أراضيها.وكانت صحيفة "20 مينوتوس" قد أفادت في وقت سابق بأن دعوات تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم موجة جديدة من المهاجرين باتجاه سبتة في 15 أغسطس.وسبتة مدينة إسبانية تتمتع بالحكم الذاتي وتقع في شمال إفريقيا على الحدود مع شهدت في نهاية يوليو ارتفاعا حادا في أعداد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إليها سباحة وعلى الأقدام.وأفيد بأن نحو 72 ألف شخص دخلوا المدينة، عاد معظمهم إلى بلدانهم، فيما قدرت السلطات المغربية عدد الذين تمكنوا من دخول المدينة بنحو 40 ألف شخص.ووصف رئيس الحكومة التدفق الجماعي للمهاجرين عبر الحدود بأنه "هجوم" وانتهاك للسلامة الإقليمية للدولة، فيما أرسلت السلطات إلى المدينة إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة.