"الحرس الثوري": لا توجد سفينة حربية أمريكية واحدة في الخليج

وقال محبي: "قبل حرب رمضان، كان لأمريكا ما بين 30 إلى 40 سفينة حربية في المنطقة، لكن اليوم لا توجد سفينة حربية أمريكية واحدة في مياه ".وأضاف أن عقيدة القائمة على القتال على عدة جبهات في الوقت نفسه تواجه تهديدا كبيرا، خاصة مع تخفيض الأسلحة، مما يؤثر على قدرتها في مواجهة والصين، وكذلك على الجبهات التي تعتبرها تهديدا لها.وشدد المتحدث باسم على أنه "إذا تكرر التهديد ضد مرة أخرى، فإن مئات الآلاف من الأميال من خطوط نقل الطاقة وآلاف محطات الطاقة وجميع الأنظمة الأمريكية وغير الأمريكية وحتى البنية التحتية العالمية المتصلة بالإنترنت معرضة للتهديد"، في تصعيد لفظي يعكس استمرار التوتر بين وواشنطن.وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، ، أن ليست "الفناء الخلفي للغرب" ولا مجال نفوذ لأي قوة أخرى، ودعوته للدفاع عن فلسطين بدلا من الضغط على .