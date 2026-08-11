الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة "حاولت خرق" حصار إيران

وأوضح المسؤول أن "مروحية عسكرية أمريكية أطلقت النار على دفة السفينة، بعد أن طاقمها تحذيرات من أفراد أمريكيين يعملون على فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية".وقال المسؤول الأمريكي إن السفينة بدت وكأنها تحاول نقل طاقمها إلى سفينة مدنية أخرى بعد الهجوم.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في الحادث الذي وقع فجر الثلاثاء.وفي وقت سابق، أفادت شركة "فانغارد" للأمن البحري أن سفينة حاويات ترفع علم تدعى "فيلا " أصيبت بصاروخ أُطلق من مروحية أثناء عبورها غربا ، على بعد حوالي 71 ميلا بحريا من سواحل باكستان.وقالت "فانغارد" في تقريرها الأولي عن الحادث: "أصاب الصاروخ السفينة، ما تسبب في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا"، وأُعلن عن سلامة جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 فردا.كما أعلنت "فانغارد"، الثلاثاء، أن سفينة شحن ترفع العلم التنزاني تعرضت لهجوم قبالة سواحل من قبل جهة مجهولة، ما أدى إلى اندلاع حريق ومقتل اثنين من أفراد طاقمها.