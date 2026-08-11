باكستان تكشف: طهران وواشنطن تقتربان من الاتفاق

جاء ذلك في تصريح فور وصوله العاصمة الايرانية اليوم حيث أجرى بحسب وسائل إعلام، محادثات رفيعة المستوى مع الإيراني إسكندر مؤمني ووزير الخارجية .فيما أفادت أن "نقوي وصل مساء الثلاثاء لحضور مباحثات ثنائية استضافها مومني، الذي استقبل نظيره الباكستاني لدى وصوله". وتابعت ان "نقوي التقى خلال الزيارة بوزير الخارجية عراقجي لمناقشة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية".وبينت ان "هذه الزيارة جاءت في إطار مساعي إسلام آباد الدبلوماسية المستمرة للتوسط بين والولايات المتحدة، وهو دور تسعى إليه بنشاط منذ بدء المحادثات الثنائية".وقد قام نقفي بعدة زيارات إلى إيران في الأشهر الأخيرة في إطار هذه الجهود الدبلوماسية.فيما صرح الباكستاني خواجة محمد آصف في مقابلة مع ،ان "إيران والولايات المتحدة تقتربان من تحقيق اتفاق دبلوماسي".واضاف ان "مسار التطورات الجارية يتجه مرة أخرى نحو اتفاق سلام أو تفاهم"، موضحا أن "الإشارات التي لوحظت خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية تشير إلى أنهم يقتربون من شكل من أشكال الاتفاق".وتأتي تصريحات آصف بشأن التقارب المحتمل بين طهران وواشنطن في الوقت الذي لا تزال فيه التفاصيل الرسمية حول المحتوى الدقيق للمحادثات وتقدمها غير معلنة من قبل كلا الجانبين.