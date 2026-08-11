ترامب يعلن وضع ثلاث "استراتيجيات" بشأن إيران

وأضاف في تصريحات صحافية: "لدينا (الولايات المتحدة) ثلاث استراتيجيات. إما الاستمرار في ما أفعله الآن: وهو مجرد الاستمرار على نفس المنوال ومراقبة مدى سوء الأوضاع لديهم، لأن التضخم في بشكل عام يصل إلى 300%، أو توجيه ضربة قاصمة قوية جدا جدا لهم، أو هزيمتهم اقتصاديا وإفلاسهم، وهو ما نفعله في الواقع".وفي الوقت نفسه، يبدي الرئيس الأمريكي قناعته بأن استراتيجية الحالية، والتي تتضمن فرض حصار بحري على ، تحقق نجاحا.وتابع ترامب القول: "العملة الإيرانية لا تساوي شيئا تقريبا، إنهم لا يدفعون رواتب لجنودهم، وجنودهم يغادرون الخدمة، لذا يمكننا ببساطة الاستمرار في هذا النهج نفسه".وفي يوم 8 تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران في ليلة 18 حزيران لم يعد ساريا، ونفذ منذ 8 تموز عدة سلاسل من ، واعتبرت أن هذا الإجراء جاء بزعم الرد على تحركات ضد السفن التجارية التي كانت تعبر مضيق هرمز.