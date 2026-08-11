غرق سفينة تحمل 160 راكبا في زيمبابوي

وجاء في منشور للقناة على منصة "إنستغرام": "كان على متن السفينة المنقلبة على بحيرة كاريبا أكثر من 160 راكبا.. تم العثور على 15 جثة، وإنقاذ 74 شخصا، فيما لا يزال نحو 75 آخرين في عداد المفقودين".وبحسب القناة، قد يكون عدد الركاب تجاوز 160 شخصا، باستثناء الأطفال دون سن الرابعة الذين لا يحتاجون إلى تذكرة منفصلة.وأوضحت أن السفينة تابعة لوكالة تطوير البنية التحتية الريفية، وكان على متنها أيضا 5 من أفراد الطاقم، كما أشارت إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة في المنطقة.