انقطاع واسع بالتيار الكهربائي في ليبيا

وقالت الشركة إن الاعتداءات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها الزاوية خلال الفترة الماضية ألحقت أضرارا جسيمة بعدد من منشآت ومكونات شبكة الكهرباء، وانعكست سلبا على استقرار الإمدادات.وأضافت أن شركة " " الأمريكية أوقفت جميع أعمالها داخل محطة كهرباء الزاوية، وسحبت فرقها الفنية من مواقع العمل، إلى حين توافر الظروف الأمنية وبيئة العمل المناسبة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في برامج الصيانة وإعادة الوحدات المتضررة إلى الخدمة.ويأتي الهجوم عقب ضربات بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات استهدفت خزانات وقود في مجمع الزاوية النفطي القريب، الذي يضم أكبر مصفاة عاملة في ليبيا.وأدى تجدد العنف في المدينة الاستراتيجية إلى اضطراب في قطاع النفط الليبي، فيما حذرت من احتمال إعلان حالة القوة القاهرة إذا استمرت الهجمات بالطائرات المسيّرة على منشآت الطاقة.