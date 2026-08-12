"واشنطن بوست": أكثر من 150 مدنيا قتلوا في غارات أمريكية على اليمن

ووفقا للصحيفة، فإن التحقيق الذي أجراه البنتاغون توصل إلى أن الضحايا سقطوا خلال هجمات ضد التشكيلات المسلحة في ، والتي جاءت في إطار عملية عسكرية واسعة شنّها ضد الحوثيين، بدءا من اذار 2025، بأمر من ، بهدف إنهاء هجمات المتمردين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه الذي تعلنه وزارة الحرب الأمريكية، حيث تعترف فيه بمسؤوليتها عن إلحاق أضرار جسيمة بمن لم يشاركوا في العمليات القتالية. ومن المقرر أن تنشر وزارة الحرب نتائج هذا التحقيق في الأشهر المقبلة، وهو تحقيق يقتصر على الضربات الأمريكية في اليمن ولا يشمل العمليات العسكرية على .ووفقا لمعلومات ، فقد شنت القوات الأمريكية ضربات على أكثر من ألف هدف في اليمن، وتمكن التحقيق من تحديد ثلاث حلقات على الأقل يُرجّح أن المدنيين تضرروا فيها، فيما لا تزال 15 حادثة أخرى قيد الدراسة والتدقيق.وكان الرئيس قد أصدر، في 15 اذار 2025، أوامره للجيش الأمريكي بشن "عملية عسكرية قوية وحاسمة" ضد الحوثيين في اليمن، وذلك ردا على الهجمات المتكررة التي شنّتها الجماعة على السفن التجارية والعسكرية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن. وأعلن ترامب في ايار 2025 وقف الضربات، مدعيا أن الحوثيين وافقوا على التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.وجاءت العمليات الأمريكية في سياق تصعيد واسع، حيث شنت القوات الأمريكية مئات الغارات الجوية على أهداف تابعة للحوثيين، مستهدفة أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيرة، وفقا لتقارير أمريكية. وقد أعلن الجيش الأمريكي مقتل عدد من القيادات الحوثية خلال هذه الغارات، في حين أفادت مصادر محلية بأن الغارات أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة.