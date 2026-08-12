بوتين: سنرد بالمثل على أي استيلاء على سفننا التجارية

وأكد الرئيس الروسي أن سترد بالمثل على أي استيلاء على سفنها التجارية وستفعل ذلك في أي مكان بما في ذلك .أدلى بهذا التصريح من في أقصى شرق حيث يتابع مناورات عسكرية.وكان الرئيس الروسي وصل اليوم إلى يوجنو- ساخالينسك، حيث يتابع المرحلة النهائية من مناورات من على متن الطراد الصاروخي "فارياغ".