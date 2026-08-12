خلال أسبوع.. الملاحة عند أدنى مستوى في مضيق هرمز

وأبلغت وجماعة في عن هجمات منفصلة، في الوقت الذي بدت ⁠فيه آفاق إنهاء الحرب مع قاتمة، مع إعلان أن المضيق سيظل مغلقا ما لم تقبل شروطها.وأظهرت بيانات شركة "كبلر" أن إجمالي عدد السفن أمس الثلاثاء انخفض دون متوسط 10 أيام، والذي بلغ حوالي 12 سفينة، ليكون أدنى رقم يومي منذ الخامس من أغسطس 2026، ولم تخرج من المضيق سوى سفينة واحدة، ‌وهي ⁠ناقلة فحم، بينما لا تزال بقية السفن تشق طريقها عبره.واتخذت السفن السبع التي دخلت المضيق جميعها المسار الإيراني.وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مجموعة بورصات مرور 11 سفينة أمس الثلاثاء، ⁠بانخفاض عن 14 سفينة في اليوم السابق.وعادة ما كانت تمر عبر المضيق ما بين 130 و140 سفينة قبل أن تغلق إيران ⁠الممر المائي منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير 2026.وأظهرت بيانات "كبلر" أن إجمالي عدد السفن العابرة ⁠لمضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر أمس الثلاثاء، والبالغ 30 سفينة، تجاوز متوسط العشرة أيام البالغ 25 سفينة.