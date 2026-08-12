باكستان: جهود الوساطة بين واشنطن وطهران مستمرة والهدنة قابلة للتمديد

وقال المتحدث باسم الخارجية ، طاهر أندرابي، إن بلاده تبذل جهوداً متواصلة لتقريب وجهات النظر وجلب طرفي النزاع إلى طاولة التفاوض، وتفويت الفرصة على محاولات إعاقة المسار السلمي.وأوضح أندرابي أن زيارة الباكستاني محسن نقوي إلى تندرج ضمن جهود بحث العلاقات الثنائية وتعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مبيناً في الوقت نفسه أن وزير الخارجية محمد دار أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في والكويت والبحرين لبحث التطورات الإقليمية والأوضاع في فلسطين والقدس الشرقية.وحول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي وُقِّعت الجمعة الماضية بين السعودية وباكستان وتركيا، وصف أندرابي الاتفاق بـ "التاريخي"، مؤكداً أن إسلام آباد لعبت دوراً محوزياً في التوصل إليه.وأشار إلى أن الاتفاق يعكس رغبة الدول الثلاث في تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الردع المشترك؛ إذ ينص على أن أي هجوم مسلح يتعرض له أي طرف يُعد هجوماً على الجميع.وتأتي هذه التحركات الباكستانية في ظل استمرار جهود الوساطة لإنهاء الحرب التي اندلعت في شباط/فبراير الماضي، والتي القت بظلالها على أمن المنطقة واقتصادها عقب توقف الملاحة في .