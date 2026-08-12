رصد تسرب نفطي قبالة جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز

ونقلت والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عن رئيس في ، شاه مراد ، تأكيده أن التلوث النفطي أثر على مسافة تجاوزت الكيلومتر الواحد من الشاطئ حتى الآن.من جانبها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً موسعاً للوقوف على مصدر التسرب تحديداً، مشيرةً إلى إطلاق عمليات تنظيف موازية للحد من الأضرار البيئية الناجمة عنه.وتأتي هذه التطورات البيئية في ظل استهداف الجزيرة بضربات عسكرية متكررة أعلن مسؤوليته عنها، مؤكداً أنها استهدفت مواقع وبنى تحتية تابعة للحرس الثوري الإيراني.