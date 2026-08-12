رويترز: لا تمديد لوقف إطلاق النار بين إيران وأميركا

وذكرت الوكالة في تصريحات عن مصدر إيراني كبير، انه: " من وجهة نظر لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده"، لافتا الى ان " أميركا انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام".وتابع، انه " من القضايا التي يجري مناقشتها عودة أميركا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها"، مبينة ان " لا تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين".