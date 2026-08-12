الخارجية الإسرائيلية: تركيا تحتل أجزاء من العراق

وقالت الخارجية الإسرائيلية في منشور عبر منصة "إكس"، إن "آلاف الجنود الأتراك وعشرات القواعد والمواقع العسكرية تنتشر في والعراق وقبرص"، زاعمةً أن "تحتل 36% من قبرص و5% من سوريا ونحو 2000 كيلومتر مربع من ".وفي المقابل، بررت الخارجية الإسرائيلية وجود قواتها في سوريا، قائلة إن "تسيطر مؤقتاً على 0.1% فقط من سوريا"، معتبرةً أن المنطقة العازلة تهدف إلى حماية مواطنيها من "تهديدات أمنية مثبتة".