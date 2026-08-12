الكويت تعلن إحباط مخطط "داعشي" لاستهداف منشأة حيوية

وقالت الوزارة في بيان، ان "الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف إحدى المنشآت الحيوية في البلاد، وضبط مواطن منضم إلى تنظيم الإرهابي قبل تنفيذ مخططه".وكشفت التحقيقات - وفق البيان - عن "تلقي المتهم تدريبات تتعلق بصناعة المفرقعات والطائرات المسيرة وقيامه بتصنيع طائرة مسيرة بقصد استخدامها في تنفيذ مخططه الإرهابي واستهداف احدى المنشآت الحيوية".