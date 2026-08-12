إيران تكثف جهودها لاستعادة 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز

وقالت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن أعمال إعادة بناء أربع منشآت متضررة في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر، على ساحل ، تجري بوتيرة متسارعة.ونقلت الوكالة عن الإيراني محسن باك نجاد، أن أضراراً لحقت بعدد من منشآت معالجة الغاز، ما أدى إلى فقدان 95 مليون متر مكعب يومياً من الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى اكتمال إزالة الأنقاض وبدء أعمال المقاولين.وحذر الوزير من أن جزءاً من الطاقة الإنتاجية سيبقى خارج الخدمة خلال فصل ، داعياً إلى إدارة إمدادات الغاز والاستهلاك لتجنب حدوث انقطاعات.