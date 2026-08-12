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إيران تكثف جهودها لاستعادة 95 مليون متر مكعب من إنتاج الغاز
دوليات
2026-08-12 | 09:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
281 شوهد
تسابق
إيران
الزمن لإعادة تشغيل منشآت لمعالجة الغاز تضررت خلال الحرب، بهدف استعادة نحو 95 مليون متر مكعب يومياً من الطاقة الإنتاجية المتوقفة.
وقالت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، إن أعمال إعادة بناء أربع منشآت متضررة في مدينة عسلوية بمحافظة بوشهر، على ساحل
الخليج
، تجري بوتيرة متسارعة.
ونقلت الوكالة عن
وزير النفط
الإيراني محسن باك نجاد، أن أضراراً لحقت بعدد من منشآت معالجة الغاز، ما أدى إلى فقدان 95 مليون متر مكعب يومياً من الطاقة الإنتاجية، مشيراً إلى اكتمال إزالة الأنقاض وبدء أعمال المقاولين.
وحذر الوزير من أن جزءاً من الطاقة الإنتاجية سيبقى خارج الخدمة خلال فصل
الشتاء
، داعياً إلى إدارة إمدادات الغاز والاستهلاك لتجنب حدوث انقطاعات.
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