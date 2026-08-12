مسؤول إيراني: استمرار الحرب لن يوقف صواريخ إيران

وقال نقدي إن ستصبح "أكثر خطورة على أميركا" في حال نفاد صواريخها، مشيراً إلى أن لديها آلاف المصالح الاقتصادية حول العالم.واتهم ، بالسعي وراء مصالحها الخاصة، منتقداً سياساتها خلال الحرب، ومشيراً إلى أن إطالة أمد المواجهة تمنح إيران مزيداً من الخبرة.