مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مفاوضات واشنطن وطهران مهددة بالانهيار

ونقل موقع " " عن المصادر، أن أي حادث جديد في المضيق قد يشعل التصعيد مجدداً، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأميركي ، الذي أكد أن بلاده تسيطر بشكل كامل على المضيق، محذراً من الإقدام على أي خطوة هناك.وتزامن ذلك مع تراجع حركة الملاحة في المضيق إلى مستويات قياسية، إذ عبرت 6 سفن فقط يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 11 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، في وقت كانت الحركة قبل الحرب تتراوح بين 130 و140 سفينة يومياً.