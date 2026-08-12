لبنان يرفض تبريرات إسرائيل لتدمير بلدات الجنوب: "لا تستقيم مع أي منطق"

وقال سلام، إن الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن سيادة وحق سكان الجنوب في العودة إلى قراهم وإعادة إعمارها "قضايا لا تقبل المساومة".وأضاف أن طبيعة المناطق والمنشآت التي تستهدفها تدحض التبريرات المتعلقة بوجود بنى عسكرية، مؤكداً تمسك بلاده بسيادتها ورفض المساس بحقوق سكان الجنوب.