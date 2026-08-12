روسيا تعلن ضرب أهداف في 3 موانئ أوكرانية



أعلنت ، اليوم الأربعاء، استهداف أهداف في ثلاثة موانئ أوكرانية، بينها سفينتا شحن ونفط ومنشآت لتخزين الوقود.

وذكرت الوزارة أن الضربات طالت ناقلة بضائع وناقلة نفط في ميناء أوديسا، وزورق دورية أوكرانياً في ميناء أوتشاكوف، إضافة إلى خزانات وقود ومنشآت لتخزين الشحنات العسكرية في ميناء تشورنومورسك.



وأشارت إلى تنفيذ الهجمات باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، مؤكدة أن العمليات تأتي في إطار مساعي لتعطيل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا عبر .