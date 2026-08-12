سوريا تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات ‏قادمة من دولة جارة

وقالت في قناتها عبر تلغرام ‏يوم الأربعاء، إنه جرى خلال العملية ضبط 70 ‏كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة ‏كبتاغون، إضافة إلى عدد من الوسائل والأدوات ‏المستخدمة في عملية التهريب.‏وتأتي العملية ضمن الجهود الأمنية لملاحقة شبكات تهريب وتجارة ، وضبط محاولات نقل المواد المخدرة عبر المناطق الحدودية، ولا سيما في الجنوب السوري.وأكدت إدارة أن الجهات المختصة تواصل عمليات الرصد والمتابعة لمكافحة نشاط شبكات التهريب التي تعتمد أساليب ووسائل مختلفة لإيصال المخدرات إلى خارج البلاد.وكانت إدارة مكافحة المخدرات أحبطت في الثامن من ‏الشهر الجاري تهريب شحنة من المواد المخدرة في ريف ‌‏القنيطرة الجنوبي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت ‏شبكة إجرامية كانت ‏تخطط لتهريبها خارج البلاد.‏يذكر أن الجهات السورية المختصة صادرت وأتلفت خلال ‏الأشهر الماضية كميات كبيرة من المخدرات بكل ‏أنواعها والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع السوري إضافة الى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.‏