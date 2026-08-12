إحالة متهم بقتل أسرة من 4 أفراد إلى محاكمة عاجلة

وأوضحت النيابة، أن التحقيقات كشفت أن المتهم، وهو صديق لرب الأسرة، ارتكب الجريمة بدافع السرقة، بعد رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً من المال.وبحسب التحقيقات، استدرج المتهم رب الأسرة إلى منطقة القطامية وأطلق عليه النار، قبل أن يستدرج زوجته وطفلتيه بحجة تعرضه لحادث، ثم أطلق النار عليهن داخل السيارة، ما أدى إلى وفاتهن.وأشارت النيابة إلى أن المتهم حاول لاحقاً سرقة منزل الأسرة، إلا أن وجود حارس العقار حال دون دخوله، مؤكدة أن الأدلة، بينها المراقبة وبيانات الاتصالات والتقارير الفنية، دعمت اعترافاته وتفاصيل الجريمة.وقررت النيابة حبس المتهم احتياطياً وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.