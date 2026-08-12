الجيش الأمريكي يعلن تغيير مسار 59 سفينة وفق "حصار إيران"

أعلن ، الأربعاء، عن تغيير مسار 59 سفينة وفق الحصار البحري المفروض على .

وقالت : غيرنا مسار 59 سفينة وعطلنا 3 سفن وصعدنا على اثنتين لضمان الامتثال للحصار على ".

وكشفت شركة كبلر المتخصصة بمجال تحليل السوق، الأربعاء، أن نصف السفن التي عبرت في أغسطس اختارت المسار الذي تديره إيران، مضيفة أن النصف الآخر من السفن التي عبرت هرمز في أغسطس اختار إخفاء بياناته، كما أشارت الى أن من بين 166 عملية عبور سلكت سفينتان فقط المسار المدعوم من .

وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا أن بلاده قد تحتفظ بهذه السيطرة.