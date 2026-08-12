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ترامب يواجه دعوى قضائية بسبب "رسوم المنشورات"
دوليات
2026-08-12 | 16:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
79 شوهد
رفعت مجموعتان إعلاميتان أمريكيتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
عقب إجرائه الرامي لفرض رسوم مقابل الاطلاع المبكر على منشوراته بمنصة "تروث سوشيال" التي كثيرا ما تؤثر في حركة الأسواق المالية.
وتصف الدعوى التي رفعتها في
نيويورك
كل من "ذا إنترسبت" و"مؤسسة حرية الصحافة"، الإجراء بـ"الفاسد وغير الدستوري".
وبحسب الدعوى، يمكن أن تصل تكلفة الوصول المبكر إلى الخدمة إلى 100 ألف دولار شهريا، أو 60 ألف دولار شهريا في حال قرر المستخدم الاشتراك لثلاث سنوات.
وجاء في المذكرة القضائية أن "هذا النظام فاسد بشكل كبير.. إذ يتيح للرئيس كسبا ماديا من خلال توفير معلومات تؤثر في الأسواق للأشخاص المستعدين والقادرين على دفع الأموال لشركته الخاصة".
وترى كل من "ذا إنترسبت" وهي مؤسسة إعلامية أمريكية غير ربحية، و"مؤسسة حرية الصحافة" التي تدير قاعدة بيانات تتتبع منشورات "تروث سوشيال"، أن الخدمة المدفوعة تقوض قدرتهما على تغطية أنشطة
ترامب
بالشكل المطلوب.
وجاء في الدعوى أيضا أن "الوصول في الوقت المناسب إلى منشورات الرئيس أمر بالغ الأهمية لكلا المؤسستين"، مطالبة المحكمة بإعلان عدم قانونية خدمة "Truth API" ومنع أي منشورات مستقبلية من خلالها.
ودعا عدد من النواب الديمقراطيين إلى فتح تحقيق تشرف عليه
هيئة الأوراق المالية
والبورصات الأمريكية التي تتولى تنظيم الأسواق الأمريكية.
ورفضت مجموعة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" المخاوف المرتبطة بالخدمة الجديدة المعروفة باسم "تروث إيه بي آي" (Truth API)، والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى في منتصف يوليو.
وكان الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي" كيفن ماكغورن، قد أعلن أن الخدمة بدأت بالفعل في تحقيق إيرادات بعد توقيع 10 اتفاقيات مع عملاء، من دون أن يكشف عن هوياتهم.
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