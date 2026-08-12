محاولات انتحار داخل حاملة طائرات أمريكية في الشرق الأوسط

وأفادت الصحيفة: "حاول عدد من البحارة على متن حاملة الطائرات "يو أبراهام " القفز من السفينة بسبب فترة المهمة الطويلة".ووفقا للصحيفة "ميليتاري تايمز"، يعمل على متن حاملة الطائرات حوالي 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية، وهم متواجدون في عرض البحر منذ 8 أشهر تقريبا، من 21 الماضي".وكان من المقرر أن تنتهي فترة الانتشار في مايو، ولكن تم تمديدها إلى أجل غير مسمى بسبب حرب .وتتواجد حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في الشرق الأوسط منذ يناير كجزء من العملية الأمريكية ضد إيران.ووفقا للصحيفة، صرحت بأن قيادة السفينة تراقب الحالة النفسية للأفراد، ولديها إمكانية الوصول إلى أخصائيين نفسيين، ورجال دين ومسعفين، ولم تُقدم البحرية عددا دقيقا للبحارة الذين حاولوا القفز من السفينة خلال المهمة الحالية.