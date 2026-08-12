مصرع طيارين بتحطم مروحية "أباتشي" في ولاية تكساس

وذكرت القاعدة العسكرية " " في بيان، أن مروحية هجومية من طراز "AH-64 " تحطمت، مشيرة إلى تواجد فرق الطوارئ وعسكريين وقوات إنفاذ القانون في موقع الحادث.وأفاد المتحدث باسم مكتب شريف مقاطعة بيل في الولاية كليف ، بأن مروحية من طراز "أباتشي" تابعة لقاعدة "فورت هود" العسكرية تحطمت، وتأكدت وفاة الطيارين اللذين كانا على متنها.وأضاف كولمان أن فرق الطوارئ تعاملت مع حريق هائل وخارج عن السيطرة اندلع نتيجة للتحطم، كما جرت عمليات إخلاء في المنطقة.وأشار كولمان إلى أن المروحية لم تصطدم بأي مبان أو أشخاص على الأرض، مضيفا أن المروحية تحطمت في أرض مفتوحة وكان من الواضح أن السقوط كان عنيفا للغاية.