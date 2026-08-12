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روسيا تعلن إسقاط 147 "مسيرة أوكرانية" خلال 12 ساعة
دوليات
2026-08-12 | 17:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
39 شوهد
أعلنت
وزارة الدفاع الروسية
عن إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 12 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 147 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت
موسكو
".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وفلاديمير وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وتولا وموسكو، وكذلك جمهورية
القرم
وفوق مياه
البحر الأسود
.
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