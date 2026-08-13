ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في كولومبيا إلى 265 شخصا

وأضاف دي لا إسبرييلا في بيان له، يوم الأربعاء، أن عدد الجرحى بلغ 3494 شخصا، وعدد المفقودين إلى 496 شخصا.وذكر الرئيس الكولومبي أيضا أن الزلزال أسفر عن تدمير 11347 مبنى وإلحاق الأضرار بـ 53526 مبنى، وانهيار 140 مبنى.وكانت الحصيلة السابقة للضحايا عند 241 قتيلا و1762 جريحا، إضافة إلى 279 مفقودا.يذكر أن زلزالا بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر ضرب في 10 اب الجاري.وكانت بؤرة الزلزال بالقرب من مدينة سان ديل بالمار في مقاطعة تشوكو بغرب كولومبيا.