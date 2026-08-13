تنفيذ 3 أحكام إعدام في يوم واحد بالولايات المتحدة لأول مرة منذ 16 عامًا

وبحسب الوكالة، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 16 عامًا التي يتم فيها تنفيذ ثلاث عمليات إعدام في في نفس اليوم. وكلها يجب أن يتم إعدامها بالحقنة القاتلة.ومن المقرر إعدام ، المدان بقتل خادمة عام 1985، في ولاية . وفي ، من المقرر تنفيذ حكم الإعدام ضد ويليامز، المدان باغتصاب وقتل فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، وفي أوكلاهوما ضد كويستا رودريجيز، المدان بقتل صديقته في عام 2003.وكما تشير وكالة أسوشيتد برس، إلى أن تنفيذ ثلاث عمليات إعدام في يوم واحد يعكس الزيادة في عدد عمليات الإعدام في الولايات المتحدة، وهو ما تضمنه العديد من الولايات التي تواصل استخدام عقوبة الإعدام بشكل نشط.وفي عام 2025، تم تنفيذ 47 حكماً بالإعدام في البلاد، وهو أعلى رقم منذ عام 2009.