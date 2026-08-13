إيران: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تحقيق شروطنا

وقال خلال لقائه سفير لدى ، إن العلاقات بين إيران والصين كانت بناءة ومستقرة على مدى العقود الماضية. وأضاف أن بين البلدين اتفاقا استراتيجيا يتيح توسيع العلاقات، وأن عضويتهما في أطر مهمة، مثل للتعاون ومجموعة "بريكس"، تمثل طاقة كبيرة للمستقبل.ورحب رضائي بموقف الصين المتمثل في عدم دعم طرح قرار غير قانوني ومعاد لإيران أمام ، مؤكدا أن هي المسؤولة عن انعدام الأمن في ومضيق هرمز وبحر .وقال إن ، عبر فرض حرب غير قانونية على إيران، عرّضت المنطقة بأسرها للخطر، مشددا على أن المضيق لن يُفتح ما لم تغيّر الولايات المتحدة سلوكها.وأضاف أن على الولايات المتحدة إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، مؤكدا كذلك ضرورة إنهاء الحرب في عموم المنطقة، بما في ذلك وغزة. وأشار إلى أن شروطا أخرى نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر الوسطاء.وأوضح أمين أن أي اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عُمان بشأن مسار العبور والمرور سيكون منفصلا عن مسألة إغلاق ، مؤكدا أن ملفي اتفاق مسار العبور وإغلاق المضيق منفصلان عن بعضهما بعضا.