إيران تؤكد استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وتضع شروطاً لإعادة فتحه

وتأتي تصريحات طائب رداً على ما كتبه الرئيس الأمريكي عبر منصة "تروث سوشال"، والذي ادعى فيه امتلاك "سيطرة كاملة" على هذا الممر المائي الاستراتيجي.في السياق ذاته، أكد الإيراني أن المضيق سيبقى مغلقاً إلى حين قبول بالشروط التي حددها الإيراني لإعادة فتحه، والتي تتضمن ستة بنداً أساسياً، أبرزها: إنهاء العمليات العسكرية، ورفع الحصار البحري والعقوبات، وسحب القوات الأمريكية من محيط المنطقة، إضافة إلى دفع تعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.من جانبها، جددت موقفها بعدم وجود أي مفاوضات حالية مع واشنطن، مشروطةً أي استئناف لها بوقف خرق "مذكرة تفاهم إسلام آباد" والتعويض عن الالتزامات المنتهكة.