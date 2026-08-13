ثلاث وفيات و17 مصابا بانفجار داخل مول في القاهرة

وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن فرقها الطبية المعنية وهيئة الإسعاف المصرية، والغرفة المركزية للأزمات والطوارئ، بديوان عام الوزارة، تتابع تداعيات الحادث الذي وقع داخل مول أرابيلا بلازا، وجرى التعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضحت أنه تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم استقبال 17 مصابا ببعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وجار تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة، مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية.



وتابع البيان: "فيما يتعلق بالوفيات، تقدمت والسكان بخالص العزاء والمواساة لأسر حالات الوفاة الثلاثة الذي أسفر الحادث عن مصرعهم".



وكان دوي انفجار قد سمع في وقت سابق من مساء اليوم، في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، وقع داخل مول تجاري شهير بالمنطقة، فيما تعاملت فرق الحماية المدنية مع حريق اندلع عقب ذلك.