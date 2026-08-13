الجيش الأمريكي يشكل قوة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
06:00 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يفقد 25% من أسطول مسيرات في الحرب مع إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573058-639222479661137075.jpg
الجيش الأمريكي يشكل قوة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط
دوليات
2026-08-13 | 14:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
94 شوهد
أعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط، بهدف توسيع قدرات
واشنطن
وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة.
وقالت القيادة، في بيان، إن القوة الجديدة أُطلق عليها اسم "Task Force Falcon Strike"، وستستخدم طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه، إلى جانب أنظمة غير مأهولة تعمل في الجو وعلى سطح البحر وتحته، على أن يشغلها أفراد عسكريون من
الولايات المتحدة
ودول إقليمية شريكة.
وتأتي هذه الخطوة بعد تسعة أشهر من إنشاء سنتكوم "Task Force Scorpion Strike"، التي وصفتها بأنها أول سرب أمريكي مخصص للطائرات المسيّرة الهجومية الأحادية الاتجاه في الشرق الأوسط.
وقال قائد
القيادة المركزية الأمريكية
الأدميرال
براد كوبر
إن قوة "Falcon Strike" ستبني على نجاح قوة "Scorpion Strike"، مستفيدة من "الابتكارات الكبيرة" التي تشهدها قدرات الحلفاء والشركاء الإقليميين.
وأضاف
كوبر
أن دمج هذه القدرات الجديدة ونشرها بشكل مشترك من شأنه أن يساعد الولايات المتحدة وشركاءها على "تحقيق الإمكانات الجديدة التي تلوح في الأفق بسرعة".
وبحسب "سنتكوم"، بدأت القيادة بالفعل مشاورات مع شركائها الإقليميين، وتعمل على توجيه دعوات رسمية للانضمام إلى القوة الجديدة، ومع انضمام الدول الشريكة بصورة رسمية، من المقرر أن تتوسع قدرات الطائرات المسيّرة الهجومية في أنحاء الشرق الأوسط ضمن منظومة موحدة ومتعددة المجالات والجنسيات، بما يعزز ما وصفته القيادة بالردع المشترك.
وأكد كوبر أهمية الشراكات العسكرية الأمريكية في المنطقة، قائلا إن الولايات المتحدة تمتلك "الكثير من الشراكات والأصدقاء الأقوياء" في الشرق الأوسط، وإن دمج القدرات الجديدة ونشرها بصورة مشتركة يجعل الأطراف المشاركة "أقوى بشكل جماعي".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الجيش الأمريكي يكشف سبب مغادرة حاملة الطائرات الشرق الأوسط
14:25 | 2026-05-19
البنتاغون يكشف عن جسم طائر يغير شكله فوق الشرق الأوسط
03:15 | 2026-07-11
الحوثي: إسرائيل وأميركا تسعيان لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وتصعيد جديد يهدد المنطقة
13:49 | 2026-05-18
المركزية الأمريكية: حاملتا طائرات أمريكيتين تواصلان عملياتهما في الشرق الأوسط
10:19 | 2026-06-23
الجيش الأمريكي
الشرق الأوسط
القيادة المركزية الأمريكية
قائد القيادة المركزية
الولايات المتحدة
القيادة المركزية
براد كوبر
واشنطن
الجنس
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تصريح حكومي جديد بشان رواتب الموظفين
محليات
36.53%
10:53 | 2026-08-12
تصريح حكومي جديد بشان رواتب الموظفين
10:53 | 2026-08-12
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
محليات
22.54%
02:33 | 2026-08-13
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
02:33 | 2026-08-13
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
اقتصاد
20.99%
03:35 | 2026-08-13
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
03:35 | 2026-08-13
رغم العطلة.. أسعار الدولار تنخفض
اقتصاد
19.94%
09:35 | 2026-08-12
رغم العطلة.. أسعار الدولار تنخفض
09:35 | 2026-08-12
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
الأكثر مشاهدة
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
اخترنا لك
الجيش الأمريكي يفقد 25% من أسطول مسيرات في الحرب مع إيران
16:02 | 2026-08-13
ثلاث وفيات و17 مصابا بانفجار داخل مول في القاهرة
15:50 | 2026-08-13
واشنطن تستعد لإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
13:45 | 2026-08-13
قتيل وجرحى بانفجار في ميناء روتردام الهولندي
07:45 | 2026-08-13
إيران: مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تحقيق شروطنا
06:45 | 2026-08-13
إيران تؤكد استمرار سيطرتها على مضيق هرمز وتضع شروطاً لإعادة فتحه
06:25 | 2026-08-13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.