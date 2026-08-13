واشنطن تستعد لإرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

وذكرت الصحيفة أن حاملة الطائرات "أبراهام " موجودة في المنطقة منذ يناير الماضي، بعدما نُقلت إليها قبيل الحرب الأمريكية ضد .وأضافت أن الحاملة "أدت دورا محوريا في العملية العسكرية الأمريكية "الغضب الملحمي" و شاركت لاحقا في الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية".وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار انتشار الحاملة لفترة طويلة أثار مخاوف لدى مشرعين أمريكيين، موضحة أن "أبراهام لينكولن" أمضت أكثر من 250 يوما في البحر، ولم ترسُ في أي ميناء منذ 200 يوم، مسجلة بذلك رقما قياسيا لأطول فترة انتشار متواصلة تقضيها حاملة طائرات أمريكية في البحر.وطالب السيناتور ريتشارد بلومنتال قيادة البنتاغون بتقديم معلومات بشأن ظروف خدمة أفراد الطاقم المتواجد على متن الحاملة، وذلك بعد أن كشفت تقارير عن تدهور حاد في النفسية لنحو 5 آلاف بحار وجندي من مشاة البحرية على متنها.وكانت صحيفة "ميليتاري تايمز" قد ذكرت أن عددا من بحارة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" المنتشرة في الشرق الأوسط، حاولوا الانتحار عبر القفز من السفينة في الفترة الماضية بسبب فترة المهمة الطويلة.