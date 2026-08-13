نائب ترامب: عودة الاستقرار لمضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز

اعتبر نائب الرئيس الأمريكي ديفيد فانس، الخميس، أن عودة الاستقرار الى ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز.

وقال فانس في كلمة له، "أثق تماما بانتهاء هذه الأزمة بتعزيز موقف ومنع من امتلاك سلاح نووي".

وأضاف "عودة الاستقرار إلى ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز للشعب الأمريكي"، مردفا "المشكلة تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده".

وتابع فانس، "الوضع مع إيران يتسم بالتقلب والتأرجح ولكننا نمتلك أدوات لإجبارها على اتخاذ خطوات عملية"، مضيفا "نركز على ملف الطاقة لضمان قدرة الأمريكيين على تحمل أسعار النفط والغاز".

ويأتي حديث فانس في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة بين وطهران، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.