الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن اليمن: يواجه أخطر تهديد

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب ترامب: عودة الاستقرار لمضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن اليمن: يواجه أخطر تهديد

دوليات

2026-08-13 | 17:06
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن اليمن: يواجه أخطر تهديد
المصدر:
روسيا اليوم
152 شوهد

أكد مبعوث الأمم المتحدة هانز غروندبرغ أن اليمن يواجه أخطر تهديد بعودة الحرب على نطاق واسع منذ إبرام هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصعيد الأعمال القتالية بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، مما أثار مخاوف من اندلاع الحرب مرة أخرى على نطاق أوسع وتأجيج التوترات بالمنطقة.

وأبلغ غروندبرغ مجلس الأمن بأن الأنشطة العسكرية زادت حدتها على طول خطوط الجبهة في اليمن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال إن أحدث الهجمات التي شنها الحوثيون في مناطق مأرب وحضرموت والمخا وأماكن أخرى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.

وأضاف أن "تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ينطوي على خطر جر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، في ظل تعرض تدفقات التجارة والطاقة بالمنطقة بالفعل لضغوط جراء الأزمة في مضيق هرمز، الذي تشكل مسألة السيطرة عليه موضوع نزاع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران".

وحث غروندبرغ جميع الأطراف في الصراع اليمني على "تخفيف حدة التوتر على الفور والعمل على التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مشددا على "ضرورة وقف الهجمات والتهديدات لحركة الملاحة البحرية وكذلك وقف الهجمات عبر الحدود".

وقال إن التوصل إلى "تسوية" عن طريق التفاوض لا يزال أمرا ممكنا، وحث الدول التي تتمتع بنفوذ على أطراف الصراع على إعادة اليمن إلى مسار المفاوضات.

ووجه غروندبرغ وفليتشر نداء من أجل "الإفراج عن 73 من موظفي الأمم المتحدة تحتجزهم جماعة الحوثي"، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية وأخرى تابعة للمجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.

وختم غروندبرغ قائلا: "إن الاستعدادات الآيلة إلى الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالصراع، وهو أمر تم الاتفاق عليه في مايو، تسير ببطء وربما تتعثر بسبب التصعيد على نطاق أوسع".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
Play
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Play
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
Play
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
Play
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
Play
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
Play
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
Play
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
العراق في دقيقة 13-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Play
نشرة ١٣ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-13
Live Talk
Play
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Play
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
Play
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
Play
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
Play
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
Play
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
Play
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
Play
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11

اخترنا لك
إجلاء آلاف السياح إثر حريق في بلدة أوميش الساحلية
01:49 | 2026-08-14
الولايات المتحدة تراجع الاستراتيجية النووية وتكشف عن هدفها
18:25 | 2026-08-13
تعرض سفينتين لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز
17:52 | 2026-08-13
هجوم إلكتروني يسفر عن تسريب بيانات 80 ألف شخص في فرنسا
16:49 | 2026-08-13
نائب ترامب: عودة الاستقرار لمضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز
16:21 | 2026-08-13
الجيش الأمريكي يفقد 25% من أسطول مسيرات في الحرب مع إيران
16:02 | 2026-08-13

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.