الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن اليمن: يواجه أخطر تهديد

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصعيد الأعمال القتالية بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، مما أثار مخاوف من اندلاع الحرب مرة أخرى على نطاق أوسع وتأجيج التوترات بالمنطقة.وأبلغ بأن الأنشطة العسكرية زادت حدتها على طول خطوط الجبهة في ، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.وقال إن أحدث الهجمات التي شنها الحوثيون في مناطق مأرب وحضرموت والمخا وأماكن أخرى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.وأضاف أن "تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ينطوي على خطر جر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، في ظل تعرض تدفقات التجارة والطاقة بالمنطقة بالفعل لضغوط جراء الأزمة في ، الذي تشكل مسألة السيطرة عليه موضوع نزاع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد ".وحث غروندبرغ جميع الأطراف في الصراع اليمني على "تخفيف حدة التوتر على الفور والعمل على التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مشددا على "ضرورة وقف الهجمات والتهديدات لحركة الملاحة البحرية وكذلك وقف الهجمات عبر الحدود".وقال إن التوصل إلى "تسوية" عن طريق التفاوض لا يزال أمرا ممكنا، وحث الدول التي تتمتع بنفوذ على أطراف الصراع على إعادة اليمن إلى مسار المفاوضات.ووجه غروندبرغ وفليتشر نداء من أجل "الإفراج عن 73 من موظفي تحتجزهم جماعة الحوثي"، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية وأخرى تابعة للمجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.وختم غروندبرغ قائلا: "إن الاستعدادات الآيلة إلى الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالصراع، وهو أمر تم الاتفاق عليه في مايو، تسير ببطء وربما تتعثر بسبب التصعيد على نطاق أوسع".