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الأمم المتحدة تصدر تحذيرا بشأن اليمن: يواجه أخطر تهديد
دوليات
2026-08-13 | 17:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
152 شوهد
أكد
مبعوث الأمم المتحدة
هانز
غروندبرغ
أن
اليمن
يواجه أخطر تهديد بعودة الحرب على نطاق واسع منذ إبرام هدنة توسطت فيها
الأمم المتحدة
عام 2022.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تصعيد الأعمال القتالية بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، مما أثار مخاوف من اندلاع الحرب مرة أخرى على نطاق أوسع وتأجيج التوترات بالمنطقة.
وأبلغ
غروندبرغ
مجلس الأمن
بأن الأنشطة العسكرية زادت حدتها على طول خطوط الجبهة في
اليمن
، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال إن أحدث الهجمات التي شنها الحوثيون في مناطق مأرب وحضرموت والمخا وأماكن أخرى أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين.
وأضاف أن "تجدد هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ينطوي على خطر جر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، في ظل تعرض تدفقات التجارة والطاقة بالمنطقة بالفعل لضغوط جراء الأزمة في
مضيق هرمز
، الذي تشكل مسألة السيطرة عليه موضوع نزاع في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد
إيران
".
وحث غروندبرغ جميع الأطراف في الصراع اليمني على "تخفيف حدة التوتر على الفور والعمل على التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار"، مشددا على "ضرورة وقف الهجمات والتهديدات لحركة الملاحة البحرية وكذلك وقف الهجمات عبر الحدود".
وقال إن التوصل إلى "تسوية" عن طريق التفاوض لا يزال أمرا ممكنا، وحث الدول التي تتمتع بنفوذ على أطراف الصراع على إعادة اليمن إلى مسار المفاوضات.
ووجه غروندبرغ وفليتشر نداء من أجل "الإفراج عن 73 من موظفي
الأمم المتحدة
تحتجزهم جماعة الحوثي"، إلى جانب عاملين في منظمات غير حكومية وأخرى تابعة للمجتمع المدني وبعثات دبلوماسية.
وختم غروندبرغ قائلا: "إن الاستعدادات الآيلة إلى الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالصراع، وهو أمر تم الاتفاق عليه في مايو، تسير ببطء وربما تتعثر بسبب التصعيد على نطاق أوسع".
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