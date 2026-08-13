هجوم إلكتروني يسفر عن تسريب بيانات 80 ألف شخص في فرنسا

وأوضحت الوكالة أن الموقع المستهدف هو "Moncoupon"، المخصص لطلب المواد الإعلامية التي توزع ضمن حملاتها ، مشيرة الى أن قاعدة البيانات المخترقة احتوت على بيانات الاتصال اللازمة للتوصيل (البريد الإلكتروني، والعناوين البريدية، وأرقام الهواتف)، مؤكدة أن البيانات الطبية لم تتأثر بالهجوم.وأشارت "فرانس إنفو" إلى أن فرق الوكالة تعمل بنشاط على استعادة الوصول إلى الخدمة.