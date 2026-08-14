إجلاء آلاف السياح إثر حريق في بلدة أوميش الساحلية

وذكرت صحيفة "يوتارني ليست" الكرواتية اليومية أن الحريق، الذي اندلع مساء الخميس في منطقة لوكفا روغوزنيتشا، استمر في الانتشار نحو أوميش طوال الليل، ووصل إلى حي الواقع أعلى حوالي الساعة 1:45 صباحا (الساعة 23:45 بتوقيت غرينتش ليلة الخميس).وأدت الرياح القوية، التي تغير اتجاهها مرارا، إلى تغذية النيران وتعقيد جهود مكافحة الحرائق، مع اقتراب الحريق من المزيد من المنازل.وقال بيفتشيفيتش، نائب رئيس بلدية أوميش، إن العديد من المنازل احترقت وما زالت مبان أخرى مهددة، واصفا الوضع بأنه "صعب للغاية".وتم تنفيذ عمليات الإخلاء عن طريق البر والبحر، حيث قامت قوارب هيئة بنقل الأشخاص من المناطق المهددة بالنيران.كما فقد جزء من مدينة أوميش الكهرباء، بينما تعطلت حركة المرور على طريق ساحل البحر الأدرياتيكي.