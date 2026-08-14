530 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد كسوف الشمس

وكتب الموقع: " أكثر من 530 شخصا على طلب المساعدة الطبية في أحد عشر إقليما ذاتيا بعد الكامل".وأوضح أن الناس تقدموا بشكل أساسي بشكاوى حول عدم ارتياح في العيون.في مساء يوم 12 اب الجاري، حدث كسوف كلي للشمس في نصف الكرة الشمالي للأرض.وكان يمكن رؤية الشمس المغطاة بالكامل من قبل القمر في وآيسلندا والبرتغال وإسبانيا، بينما غطى القمر القرص الشمسي بنسبة 85-95% في المدن الكبرى في أوروبا الغربية.ويعتبر هذا الكسوف الكلي للشمس الأول في أوروبا القارية منذ عام 1999، مما جعل هذه الظاهرة تثير ضجة هائلة بين الناس.