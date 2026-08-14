تشكيك امريكي من صحة تحذيرات إسرائيلية بشأن مخططات إيرانية ضد ترامب

وقالت المصادر إن "التحذيرات التي تم تمريرها إلى وكالات المخابرات الأمريكية ونقلها، في بعض الحالات، مسؤولون إسرائيليون مباشرة إلى كبار المسؤولين في تضمنت مخططات محتملة لإطلاق النار على بواسطة أو تجنيد شخص ما لمهاجمته بسكين في فعالية عامة كبيرة".وأفادت المصادر بأن "نقل هذه المعلومات بدأ في الفترة التي سبقت الحرب التي استمرت 12 يوما في حزيران 2025، وتكثف قبل قرار الدخول في حرب مع في شباط".