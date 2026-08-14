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هيغسيث يهاجم التقارير حول حاملة الطائرات "لينكولن": شائعات كاذبة
دوليات
2026-08-14 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
154 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
وصف
وزير الدفاع الأمريكي
، بيت هيغسيث، التقارير الإعلامية المتداولة حول تردي الأوضاع والمعنويات على متن حاملة الطائرات "يو
إس إس
أبراهام لينكولن" (USS Abraham Lincoln) بأقاويل "كاذبة"، مؤكداً خلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" أن
وزارة الدفاع
توفر كل أشكال الدعم والخدمات للسفن والطواقم في كافة الأوقات.
وأعرب هيغسيث عن تقديره للبحارة الذين يؤدون مهامهم في ظروف قاسية مع تضاؤل فرص زيارات الموانئ، معرباً عن أمله في عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك عقب تداول أنباء تفيد بمقتل سبعة بحارة إثر شجار مسلّح داخلي، إلى جانب مزاعم بتزايد حالات ومحاولات الانتحار بين أفراد الطاقم المتواجدين في البحر منذ نحو 260 يوماً.
من جانبها، نفت
القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" صحة هذه التقارير، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفاة أو انتحار بين أفراد الحاملة المنتشرة في مياه الشرق الأوسط.
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