هيغسيث يهاجم التقارير حول حاملة الطائرات "لينكولن": شائعات كاذبة

وأعرب هيغسيث عن تقديره للبحارة الذين يؤدون مهامهم في ظروف قاسية مع تضاؤل فرص زيارات الموانئ، معرباً عن أمله في عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.جاء ذلك عقب تداول أنباء تفيد بمقتل سبعة بحارة إثر شجار مسلّح داخلي، إلى جانب مزاعم بتزايد حالات ومحاولات الانتحار بين أفراد الطاقم المتواجدين في البحر منذ نحو 260 يوماً.من جانبها، نفت (سنتكوم) عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" صحة هذه التقارير، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفاة أو انتحار بين أفراد الحاملة المنتشرة في مياه الشرق الأوسط.