"المخا تحت النار".. الحوثيون يجددون استهداف الميناء وتصعيد يتسع على الساحل

ويأتي الاستهداف بعد أيام من هجوم حوثي واسع بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة طال مدينة المخا وميناءها ومواقع عسكرية ومدنية، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم 4 عسكريين و3 مدنيين، وإصابة 30 آخرين.وتكتسب المخا أهمية استراتيجية لقربها من ، أحد أهم ممرات التجارة ، فضلاً عن كون مينائها منفذاً رئيسياً للمناطق الخاضعة لحكومة على .