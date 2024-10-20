ماذا حصل مع الفائز بجائزة المليون دولار من ماسك؟

نيوز – دولي

لم يكن المواطن الأميركي جون دريهر، ليتوقع حتى في أحلامه الفوز بمليون دولار بين ليلة وضحاها.

إلا أن هذا ما حصل معه، حين فاجأه الملياردير الأميركي إيلون ماسك على المسرح ضمن فعالية انتخابية أقيمت أمس في بنسلفانيا، بفوزه بهذا المبلغ الضخم.

وفي أعقاب تسلمه الشيك، ظهر جون متحدثا عن تلك اللحظات التي لا تنتسى.

إذ قال إنه "ما إن سمع ماسك يناديه حتى صرخ من هول الصدمة"، وراح الرجل الداعم للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، ترامب، يقفز فرحا، رافعاً يديه إلى .

كما حث الناخبين إلى التصويت مبكراً، معتبرا أن "أي شيء قد يطرأ في يوم الانتخابات، المقررة في الخامس من تشرين الثاني".

وكان مؤسس شركة تسلا ورئيسها التنفيذي الذي دأب منذ أشهر على الحشد لانتخاب ترامب، منتقدا بشدة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، تعهد خلال فعالية هاريسبرج وهي الثالثة خلال يومين في بنسلفانيا، بالتبرع بمليون دولار يوميا حتى انتخابات الخامس من تشرين الثاني.

أما شرط الحصول عليه فبسيط جدا، ولا يتطلب من أي ناخب أميركي سوى توقيع عريضة له على الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

وتقول العريضة التي يطلب ماسك من الناس التوقيع عليها إن "التعديلين الأول والثاني يكفلان حرية التعبير والحق في حمل السلاح. ومن خلال التوقيع أدناه، أتعهد بدعمي للتعديلين الأول والثاني".

يشار إلى أن هذه "المنحة السخية" تشكل أحدث مثال على استخدام ماسك ثروته غير العادية للتأثير على السباق الرئاسي الذي يشهد تنافسا شديدا بين ومنافسته الديمقراطية، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

إذ أسس سابقا لجنة عمل سياسي (أميركا بي.إيه.سي) لدعم الحملة الرئاسية لترامب، والمساعدة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، رغم أن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.

فيما قدم حتى ما لا يقل عن 75 مليون دولار إلى لجنة العمل السياسي الداعمة لحملة ترامب، وفقا لإفصحات اتحادية، مما يجعل اللجنة جزءا أساسيا من مساعي الرئيس السابق للعودة إلى البيت الأبيض.