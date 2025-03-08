في عام 2026.. سيارات طائرة في الصين

العام للشركة "إكس بي إنغ" خه بينغ، أن "شركة صناعة السيارات الكهربائية "إكس بي إنغ موتورز" تخطط لإنتاج السيارات الطائرة بكميات كبيرة بحلول عام 2026".وأوضح أنه "إذا سارت الأعمال وفقًا للجدول الزمني، فإن شركته ستصبح أول شركة في العالم تنتج سيارات طائرة بكميات كبيرة".وكانت شركة "إكس بي إنغ" قد صرحت في أواخر عام 2024 إن "الشركة تخطط لاستكمال بناء مصنع السيارات الطائرة في الربع الثالث من عام 2025".