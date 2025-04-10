الاعلام العبري "حائر ويحلل".. فصائل العراق مستعدة لنزع سلاحها ام استلمت صواريخ من إيران؟

فبينما كشفت وكالة رويترز في تقرير قبل أيام نقلا عن عدة قادة ومسؤولين وزعماء فصائل، استعداد الفصائل لنزع سلاحها وتسليمه ابتعادًا من توتر المنطقة والدخول بصراع مع ، وبعده بيوم واحد فقط، نشرت صحيفة البريطانية تقريرا عن ارسال صواريخ بعيدة المدى "ارض – ارض"، الى الفصائل في لأول مرة.هذا التناقض فتح الباب على الكثير من التساؤلات، عما اذا كان هناك كذب من وسائل الاعلام الأجنبية، لكن على الاغلب، هي معلومات "كاذبة" مقصودة يتم منحها للوكالات الأجنبية ربما لتمرير رسائل معينة مقصودة، وهي قضايا قد تورط وسائل الاعلام الأجنبية في قضايا مزيفة وتؤثر على بالكامل ايضًا.تقول صحيفة الجورزاليم بوست، انه "من الصعب تصديق صحة كلا التقريرين، استند تقرير رويترز إلى مصادر مجهولة من داخل أربع فصائل، وعم التقرير أنه أجرى محادثات مع عشرة قادة، وفي الوقت نفسه، اعتمد التقرير أيضًا على معلومات من مصادر مقربة من العراقي"، معتبرة انه من الواضح أن الفصائل قد ترغب في إرسال رسائل خاصة تُفيد بإمكانية النظر في نزع سلاحها".وتكمل الصحيفة انه "يُصوّر التقرير هذا كجزء من لعبة الشطرنج الإيرانية عالية المخاطر في المنطقة، حيث تتجه وإيران إلى محادثات غير مباشرة في عُمان، إضافةً إلى ذلك، تُنفّذ غارات جوية على الحوثيين المدعومين من في اليمن".وتابعت: "ان نزع السلاح يعني ببساطة ان أسلحتهم ستصبح تحت سيطرة ، لكن قوات قوة شبه عسكرية رسمية في ، وبالتالي قد تُحاول الفصائل التلاعب بالرأي والقول إن أسلحتها أصبحت الآن جزءًا من "الدولة".وتختم الصحيفة الإسرائيلية انه "يتضح من التقريرين الصادرين عن رويترز والتايمز أن والفصائل في العراق تلعب لعبةً عالية المخاطر، فهم يبعثون برسائل ويستعدون للاحتفاظ بأسلحتهم، بينما يتظاهرون في الوقت نفسه باحتمالية امتثالهم لمطالب كبح جماح نفوذهم في العراق".