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ترامب يلتقي "بطل" فضيحة سيغنال
دوليات
2025-04-24 | 16:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
1,011 شوهد
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الخميس، عن مقابلة سيجريها معه الصحفي الذي تسببت إضافته إلى مجموعة محادثة تضم مسؤولين أميركيين كبارا، بتسريب خطط سرية لضربات عسكرية ضد الحوثيين في
اليمن
.
واكتسب رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"
جيفري
غولدبرغ شهرة عالمية واسعة وتعرض لهجوم لاذع من
ترامب
بعد نشره تفاصيل لمحادثات حساسة على تطبيق "سيغنال" قبيل غارات أميركية على الحوثيين في
اليمن
.
وأشار ترامب إلى ما يسمى فضيحة "سيغنال" عندما أعلن عن المقابلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق الخميس في منشور على
وسائل التواصل الاجتماعي
، متهما غولدبرغ بأنه "الشخص المسؤول عن العديد من القصص الخيالية عني".
وقال ترامب "أجري هذه المقابلة بدافع الفضول، وكنوع من المنافسة مع نفسي، فقط لأرى ما إذا كان من الممكن لمجلة ذي أتلانتيك أن تكون صادقة".
وأحدث إدراج غولدبرغ في مجموعة الدردشة صدمة في أوساط مؤسسة
الأمن القومي
وحول العالم، وصدرت دعوات لاستقالة
وزير الدفاع
بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة "
فوكس
نيوز".
وكشف هيغسيث، في المحادثة عن توقيت الغارات على الحوثيين المدعومين من
إيران
قبل وقوعها ونوع الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة.
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