ترامب يلتقي "بطل" فضيحة سيغنال

واكتسب رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" غولدبرغ شهرة عالمية واسعة وتعرض لهجوم لاذع من بعد نشره تفاصيل لمحادثات حساسة على تطبيق "سيغنال" قبيل غارات أميركية على الحوثيين في .وأشار ترامب إلى ما يسمى فضيحة "سيغنال" عندما أعلن عن المقابلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق الخميس في منشور على ، متهما غولدبرغ بأنه "الشخص المسؤول عن العديد من القصص الخيالية عني".وقال ترامب "أجري هذه المقابلة بدافع الفضول، وكنوع من المنافسة مع نفسي، فقط لأرى ما إذا كان من الممكن لمجلة ذي أتلانتيك أن تكون صادقة".وأحدث إدراج غولدبرغ في مجموعة الدردشة صدمة في أوساط مؤسسة وحول العالم، وصدرت دعوات لاستقالة بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة " نيوز".وكشف هيغسيث، في المحادثة عن توقيت الغارات على الحوثيين المدعومين من قبل وقوعها ونوع الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة.