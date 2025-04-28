باكستان تستعد عسكرياً لغزو هندي "وشيك"

وأسفر الهجوم المسلح عن مقتل 26 شخصاً، وأثار غضباً في الهند، إلى جانب دعوات لاتخاذ إجراءات ضد باكستان.وتتهم الهند باكستان بدعم "متطرفين" في كشمير، وهي منطقة تطالب بها كل من الدولتين، وخاضتا حربين بسببها.وقال آصف لوكالة "رويترز": "عززنا قواتنا لأن ذلك بات وشيكاً الآن، لذلك ففي هذا الوضع يجب اتخاذ بعض القرارات الاستراتيجية، وقد اتُخذت هذه القرارات بالفعل".وأضاف آصف أن الخطاب "ازداد حدة"، وأن الجيش الباكستاني أطلع الحكومة على "احتمال وقوع هجوم هندي". ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل حول أسباب اعتقاده بأن التوغل وشيك.وبعد هجوم كشمير، حددت الهند هوية اثنين من المشتبه بهم وقالت إنهما باكستانيان. من جهتها، نفت إسلام اباد أي ضلوع لها في الهجوم، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.وأكد آصف أن باكستان "في حالة تأهب قصوى"، وأنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا "كان هناك تهديد مباشر لوجودنا".