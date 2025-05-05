"الجيش الإسرائيلي" يعلن قصف أهداف للحوثيين غربي اليمن

أعلن "الجيش الإسرائيلي"، مساء الاثنين، عن قصف أهداف تابعة لحركة "أنصار الله" (الحوثيون) غربي .​

وقال الجيش "قصفنا أهدافا تابعة للحوثيين في غربي "، مضيفا "قصفنا أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة ومحيطه".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت، اليوم الاثنين، أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية شنت هجوما على أهداف في الأراضي اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي للحوثيين الأخير على .